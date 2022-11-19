Депутат ГД Олег Морозов: любые заявления Зеленского о переговорах надо сверять с позицией его «спонсоров и дрессировщиков»

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19 ноября 2022, 16:13 Источник: РИА Новости

Депутат Госдумы РФ Олег Морозов, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Любые высказывания украинского президента Владимира Зеленского, касающиеся переговоров, необходимо сверять с позицией «спонсоров и дрессировщиков» политического деятеля. Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, озвучил Олег Морозов, депутат российской Государственной Думы.

«Любые заявления Зеленского о переговорах надо сверять с позицией его спонсоров и дрессировщиков. Поэтому реагировать бессмысленно до внятного сигнала из Вашингтона», — процитирован отечественный парламентарий в публикации, размещенной на сайте информационного агентства.

Как сообщалось ранее в субботу, украинский лидер выступил с утверждением, согласно которому Москва, заявляя о возможности переговоров с Киевом, хочет не мира, а передышки в боевых действиях.