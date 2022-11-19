Зеленский: Россия, заявляя о возможности переговоров с Украиной, хочет не мира, а передышки в боевых действиях

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19 ноября 2022, 12:41

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Российская Федерация, заявляя о возможности переговоров с киевской стороной, хочет не мира, а передышки в боевых действиях. С соответствующим утверждением, как передает РИА Новости, выступил президент Украины Владимир Зеленский.

«Россия сейчас ищет краткосрочное затишье — паузу, чтобы восстановить силы», — процитирован Зеленский в публикации, размещенной на сайте отечественного информационного агентства.

Согласно точке зрения, высказанной украинским лидером, «такая пауза только усугубит ситуацию».

Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в субботу, бывший министр финансов США Стивен Мнучин выразил уверенность в том, что время для переговоров по Украине пришло.