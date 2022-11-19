Экс-министр финансов США Мнучин выразил уверенность в том, что время для переговоров по Украине пришло

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19 ноября 2022, 11:51

Бывший министр финансов США Стивен Мнучин, Jim LoScalzo - Pool via CNP / globallookpress.com

Стивен Мнучин, бывший руководитель министерства финансов Соединенных Штатов, высказал уверенность в том, что время для переговоров по Украине пришло. Об этом информирует РИА Новости.

«О, я абсолютно уверен, что пришло время для переговоров. В лучшем случае мы можем остановить боевые действия, даже если нет постоянного перемирия», — процитирован Мнучин в публикации, которая размещена на сайте отечественного агентства.

Российская Федерация с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее в субботу, лидер ДНР Денис Пушилин отметил, что подразделения Народной милиции республики продвигаются по всей линии фронта.