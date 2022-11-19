Пушилин: подразделения Народной милиции ДНР продвигаются по всей линии фронта

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19 ноября 2022, 11:21

Врио главы ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Подразделения Народной милиции ДНР в настоящий момент продвигаются по всей линии фронта. Соответствующую информацию, как передает ТАСС, озвучил Денис Пушилин, врио руководителя республики.

«Подразделения Народной милиции ДНР продвигаются по всей линии фронта, заявил Пушилин. Пушилин также заявил о продвижении российских сил в Артемовске», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что Соединенные Штаты считают украинской ракету, которая упала на текущей неделе на территории Польши.