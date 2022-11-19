Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: США считают упавшую в Польше ракету украинской

Аргументы Недели → Политика 13+

19 ноября 2022, 09:04

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, Chris Kleponis - CNP / globallookpress.com

Американская сторона считает снаряд, упавший на текущей неделе на польской территории, украинским. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступила Карин Жан-Пьер, спикер Белого дома.

«Соединенные Штаты считают упавшую в Польше ракету украинской, Вашингтон и Варшава контактировали с Киевом для прояснения обстоятельств, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского информационного агентства.

Как сообщалось ранее в субботу, спикер ВВС Украины Юрий Игнат признал, что по меньшей мере часть обломков, которые упали в Польше, могла быть от ракеты, выпущенной киевскими военными.