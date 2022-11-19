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Спикер ВВС Украины Игнат признал, что по меньшей мере часть обломков, упавших в Польше, могла быть от ракеты, выпущенной Киевом

, 08:52

Спикер ВВС Украины Игнат признал, что по меньшей мере часть обломков, упавших в Польше, могла быть от ракеты, выпущенной Киевом
Зенитно-ракетный комплекс, MOD Russia / globallookpress.com

Юрий Игнат, спикер украинских ВВС, признал, что по меньшей мере часть обломков, которые упали на польской территории, могла быть от снаряда, выпущенного Киевом. Об этом информирует ТАСС.

«Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат признал, что по меньшей мере часть обломков, упавших ранее на этой неделе в Польше, могла быть от ракеты, выпущенной украинской стороной», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее в субботу, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков отметил, что он не видит угрозы конфискации Русских домов в европейских странах после принятия резолюции в ООН о возмещении ущерба Украине.

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