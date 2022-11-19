Примаков заявил, что не видит угрозы конфискации Русских домов в Европе после принятия резолюции в ООН о возмещении ущерба Украине

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков сделал заявление о том, что он не видит угрозы конфискации Русских домов, расположенных на территории европейских государств, после принятия резолюции в ООН о возмещении ущерба Украине. Об этом информирует РИА Новости.
«Глава Россотрудничества Примаков заявил РИА Новости, что не видит угрозы конфискации Русских домов в Европе после принятия резолюции в ООН о возмещении ущерба Украине: "у них дипиммунитет"», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.
Как сообщалось ранее в субботу, лидер ДНР Денис Пушилин отметил, что новые мобилизационные мероприятия в республике будут осуществляться только в соответствии с указами президента РФ Владимира Путина.