Примаков заявил, что не видит угрозы конфискации Русских домов в Европе после принятия резолюции в ООН о возмещении ущерба Украине

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19 ноября 2022, 08:23 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Глава Россотрудничества Евгений Примаков, Pavel Kashaev / globallookpress.com

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков сделал заявление о том, что он не видит угрозы конфискации Русских домов, расположенных на территории европейских государств, после принятия резолюции в ООН о возмещении ущерба Украине. Об этом информирует РИА Новости.

«Глава Россотрудничества Примаков заявил РИА Новости, что не видит угрозы конфискации Русских домов в Европе после принятия резолюции в ООН о возмещении ущерба Украине: "у них дипиммунитет"», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее в субботу, лидер ДНР Денис Пушилин отметил, что новые мобилизационные мероприятия в республике будут осуществляться только в соответствии с указами президента РФ Владимира Путина.