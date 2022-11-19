Пушилин: новые мобилизационные мероприятия в ДНР будут проводиться только в соответствии с указами президента России Путина

Новые мобилизационные мероприятия на территории ДНР будут осуществляться только в соответствии с указами президента Российской Федерации Владимира Путина. С таким заявлением, как передает ТАСС, выступил врио руководителя республики Денис Пушилин.
«Новые мобилизационные мероприятия в ДНР будут проводиться только в соответствии с указами Владимира Путина, заявил врио главы республики Денис Пушилин», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.
Как сообщалось ранее сегодня, украинский лидер Владимир Зеленский констатировал, что сложная ситуация с энергоснабжением в стране сохраняется в Киеве и в 17 регионах, в частности в Одессе.