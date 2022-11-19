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Президент Зеленский: сложная ситуация с энергоснабжением на Украине сохраняется в Киеве и в 17 регионах, в частности в Одессе

, 08:02

Президент Зеленский: сложная ситуация с энергоснабжением на Украине сохраняется в Киеве и в 17 регионах, в частности в Одессе
ЛЭП, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Сложная ситуация с энергоснабжением на Украине на данный момент сохраняется в Киеве и в 17 регионах, в частности в Одессе. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил президент бывшей советской республики Владимир Зеленский.

«Сложная ситуация с энергоснабжением на Украине сохраняется в столице и в 17 регионах, в частности в Одессе, сообщил Владимир Зеленский», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в субботу, глава дипломатической миссии Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что украинское руководство пытается спровоцировать прямое военное столкновение России и Североатлантического альянса.

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