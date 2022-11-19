Посол Москвы в США Антонов: власти Украины пытаются спровоцировать прямое военное столкновение между Россией и НАТО

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19 ноября 2022, 07:47

Посол России в США Анатолий Антонов, MFA Russia / globallookpress.com

Руководство Украины пытается спровоцировать прямое военное столкновение России и Североатлантического альянса. На это указал Анатолий Антонов, посол Москвы в Соединенных Штатах.

«Украинские власти не просто выпрашивают у Вашингтона еще больше военной помощи, но и пытаются спровоцировать прямое военное столкновение между Российской Федерацией и НАТО», — процитирован Антонов в публикации, размещенной в Telegram-канале посольства РФ.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее на текущей неделе, депутат Госдумы Леонид Слуцкий высказал мнение о том, что жестокость украинских военнослужащих по отношению к российским пленным необходимо карать смертной казнью.