Депутат Госдумы Слуцкий: жестокость украинских военных по отношению к российским пленным должна караться смертной казнью

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18 ноября 2022, 16:32

Депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий, Russian State Duma / globallookpress.com

Жестокость украинских военнослужащих по отношению к российским пленным необходимо карать смертной казнью. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, высказал Леонид Слуцкий, депутат Госдумы РФ.

«Лидер ЛДПР, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий считает, что жестокость украинских военных по отношению к российским пленным должна караться смертной казнью», — указывается в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

В процитированном посте отмечается, что парламентарий прокомментировал появившуюся в интернете видеозапись, где, предположительно, запечатлен расстрел российских пленных.

«Надо разобраться, подлинные ли это кадры, но если это не фейк, тогда диагноз может быть только один», — заявил Слуцкий.

Как сообщалось ранее сегодня, французский лидер Эммануэль Макрон выразил надежду на то, что постоянные члены Совета Безопасности ООН и представители стран Европы «будут частью» переговорного процесса между Москвой и Киевом.