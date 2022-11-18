Макрон высказал надежду, что постоянные члены СБ ООН и представители европейских стран «будут частью» переговоров России и Украины

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18 ноября 2022, 13:57

Президент Франции Эммануэль Макрон, Nicolas Landemard / globallookpress.com

Глава Франции Эммануэль Макрон высказал надежду на то, что постоянные члены Совета Безопасности ООН и представители европейских государств «будут частью» переговорного процесса между Москвой и киевской стороной. Об этом информирует РИА Новости.

«Макрон выразил надежду, что постоянные члены СБ ООН и представители европейских стран "будут частью" переговоров России и Украины», — указывается в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее в пятницу, французский лидер сделал заявление о том, что он надеется на проведение значимых мирных переговоров по Украине после саммита «Большой двадцатки», состоявшегося на текущей неделе на Бали.