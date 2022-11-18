Французский лидер Макрон заявил, что надеется на проведение после саммита G20 значимых мирных переговоров по Украине

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18 ноября 2022, 13:38

Президент Франции Эммануэль Макрон, Gehad Hamdy / globallookpress.com

Французский президент Эммануэль Макрон сделал заявление о том, что он надеется на проведение значимых мирных переговоров по Украине после саммита «Большой двадцатки», который состоялся на текущей неделе на территории Индонезии. Об этом информирует РИА Новости.

«Макрон выразил надежду на проведение после саммита G20 значимых мирных переговоров по Украине», — указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Российская Федерация с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее сегодня, Эммануэль Макрон высказал надежду на то, что Москва и киевская сторона сядут за стол переговоров.