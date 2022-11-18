Президент Франции Макрон выразил надежду, что Россия и Украина сядут за стол переговоров

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18 ноября 2022, 13:24

Президент Франции Эммануэль Макрон, Panoramic / globallookpress.com

Французский президент Эммануэль Макрон выразил надежду на то, что Москва и Киев сядут за стол переговоров. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Макрон в интервью Nikkei Asia и Financial Times заявил, что поддерживает открытым канал диалога с Путиным», — указывается в публикации, которая появилась в TG-канале.

Также французский лидер выразил надежду, что Россия и Украина сядут за стол переговоров.

Ранее в пятницу сообщалось, что турецкий президент Реджеп Эрдоган во время прошедшей телефонной беседы с главой Российской Федерации Владимиром Путиным подчеркнул важность мирных переговоров по Украине.