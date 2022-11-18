Эрдоган в телефонной беседе с Путиным подчеркнул важность мирных переговоров по Украине

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе состоявшейся телефонной беседы со своим российским коллегой Владимиром Путиным подчеркнул важность мирных переговоров по Украине. Об этом, как передает РИА Новости, проинформировала канцелярия турецкого лидера.
«Эрдоган в разговоре с Путиным обсудил двусторонние отношения и зерновую сделку, подчеркнул важность мирных переговоров по Украине, сообщает его канцелярия», — указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.
Как сообщалось ранее сегодня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что диалог с западной стороной может стать подкрепляющим элементом в переговорах между Москвой и Киевом.