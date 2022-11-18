Спикер Кремля Песков: диалог с Западом может стать подкрепляющим элементом в переговорах России и Украины

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18 ноября 2022, 12:55

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Диалог с западной стороной может стать подкрепляющим элементом в переговорах между Российской Федерацией и Украиной. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля.

«Диалог с Западом может стать подкрепляющим элементом в переговорах РФ и Украины, иначе позиция Киева изменчива», — процитирован Песков в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в пятницу, бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник указал, что Украина собирается насильно мобилизовать на территориях, которые были захвачены Киевом в Херсонской области, от 15 до 25 тысяч человек.