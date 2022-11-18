Мирошник: Украина планирует насильно мобилизовать на захваченных территориях в Херсонской области от 15 до 25 тысяч человек

Украина намерена насильно мобилизовать на территориях, которые были захвачены киевской стороной в Херсонской области, от 15 до 25 тысяч человек. Об этом написал в своем Telegram-канале Родион Мирошник, бывший посол ЛНР в Российской Федерации.
«По инсайдерской информации, на захваченных херсонских землях украинское командование планирует под дулом автомата мобилизовать от 15 до 25 тысяч человек», — говорится в публикации Мирошника.
По его словам, «аналогичные планы были доведены и до оперативно развернутых центров доукомплектования и на Харьковском направлении».
Как сообщалось ранее в пятницу, власти Херсонской области заявили о том, что вице-губернатор Екатерина Губарева покинула регион после референдума о его вхождении в состав РФ и давно не участвует в работе местного правительства.