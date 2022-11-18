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Власти Херсонской области: Губарева покинула регион после референдума и давно не участвует в работе местного правительства

, 11:15 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Власти Херсонской области: Губарева покинула регион после референдума и давно не участвует в работе местного правительства
Флаг России, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Вице-губернатор Екатерина Губарева покинула территорию Херсонской области после референдума о ее присоединении к Российской Федерации и продолжительное время не участвует в работе местного правительства. На это, как передает РИА Новости, указали региональные власти.

«Губарева покинула Херсонскую область после референдума и давно не принимает участия в работе правительства региона, сказали РИА Новости в областной администрации», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в пятницу, общественный деятель Павел Губарев заявил, что его супруга Екатерина Губарева находится на свободе.

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