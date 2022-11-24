Экс-депутат Рады Кива: Зеленский попросил у США срочно предоставить ВСУ химическое оружие для использования в Донбассе

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24 ноября 2022, 11:56

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Президент Владимир Зеленский попросил у Соединенных Штатов срочно предоставить армии Украины химическое оружие для использования на территории Донбасса. С соответствующим утверждением выступил Илья Кива, бывший депутат Верховной Рады.

«Как сообщил источник из офиса президента, Зеленский запросил у Вашингтона срочно предоставить для ВСУ химическое оружие, которое он собирается использовать на Донбассе», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале Кивы.

Экс-парламентарий добавил, что «у киевского режима паника». По словам Ильи Кивы, украинские власти «могут не ограничиться терактом на Запорожской АЭС».

Как сообщалось ранее сегодня, спикер МИД РФ Мария Захарова прокомментировала поступок киевского дипломата Сергея Кислицы, который после заседания Совбеза ООН продемонстрировал в Twitter средний палец и отметил, что слушать российского коллегу — «одна из самых ужасных обязанностей».