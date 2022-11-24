Мария Захарова: власти Украины «идут на дно, горделиво подняв средний палец, ставший их позорным символом»

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24 ноября 2022, 11:19

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Украинские власти «идут на дно, горделиво подняв средний палец, ставший их позорным символом». Соответствующую точку зрения высказала Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации.

Захарова отреагировала в своем Telegram-канале на поступок киевского дипломата Сергея Кислицы, который после заседания Совбеза ООН продемонстрировал в Twitter средний палец и отметил, что слушать российского коллегу — «одна из самых ужасных обязанностей».

«Все, что осталось киевскому режиму, характерными чертами которого давно стали продажность, злоба, аморальность, слабоумие и бесноватость», — прокомментировала поведение Кислицы спикер внешнеполитического ведомства РФ.

По мнению Марии Захаровой, украинские власти «идут на дно, горделиво подняв средний палец, ставший их позорным символом».

Как сообщалось ранее в четверг, издание Politico указало на то, что запасы вооружений в западных государствах «неумолимо» истощаются в связи с военной помощью киевской стороне.