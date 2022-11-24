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Politico: запасы вооружений на Западе «неумолимо» истощаются из-за их поставок Украине

, 10:50

Politico: запасы вооружений на Западе «неумолимо» истощаются из-за их поставок Украине
Стрельбы из РЗСО HIMARS, Sgt. James Hobbs / globallookpress.com

Запасы вооружений на Западе «неумолимо» истощаются в связи с их поставками киевской стороне. На это, как передает РИА Новости, указало издание Politico.

«Politico: запасы оружия на Западе "неумолимо" истощаются из-за его передачи Украине, правительства "от Оттавы до Осло" пытаются максимально ускорить восполнение запасов, возможности оборонпрома быстро удовлетворить эти потребности вызывают в НАТО серьезную озабоченность», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале российского информационного агентства.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее сегодня, руководитель итальянского дипломатического ведомства Антонио Таяни назвал своей целью «позволить Украине сесть за стол мира».

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