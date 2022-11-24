Глава МИД Италии Таяни назвал своей целью «позволить Украине сесть за стол мира»

Итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни назвал своей целью «позволить Украине сесть за стол мира». Об этом информирует РИА Новости.
«МИД Италии: "Наша цель – позволить Украине сесть за стол мира"», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.
По словам Таяни, в ближайшие дни он обсудит ситуацию вокруг Украины с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.
Как сообщалось ранее в четверг, киевский дипломат Сергей Кислица после заседания Совбеза ООН сделал заявление о том, что слушать российского коллегу — «одна из самых ужасных обязанностей».