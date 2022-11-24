Глава МИД Италии Таяни назвал своей целью «позволить Украине сесть за стол мира»

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24 ноября 2022, 10:38

Глава МИД Италии Антонио Таяни, LaPresse / Roberto Monaldo / globallookpress.com

Итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни назвал своей целью «позволить Украине сесть за стол мира». Об этом информирует РИА Новости.

«МИД Италии: "Наша цель – позволить Украине сесть за стол мира"», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

По словам Таяни, в ближайшие дни он обсудит ситуацию вокруг Украины с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

Как сообщалось ранее в четверг, киевский дипломат Сергей Кислица после заседания Совбеза ООН сделал заявление о том, что слушать российского коллегу — «одна из самых ужасных обязанностей».