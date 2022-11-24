Постпред Украины Кислица после заседания СБ ООН заявил, что слушать российского коллегу — «одна из самых ужасных обязанностей»

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24 ноября 2022, 10:26

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, Lev Radin / globallookpress.com

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица после заседания Совета Безопасности всемирной организации заявил, что слушать российского коллегу — «одна из самых ужасных обязанностей». Об этом пишет Telegram-канал РИА Новости.

«Украинский постпред при ООН Кислица после заседания СБ показал в Twitter средний палец и написал, что слушать российского коллегу - "одна из самых ужасных обязанностей"», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, офицер ЛНР Андрей Марочко отметил, что подконтрольные киевской стороне войска намерены возобновить наступление на Сватово и Кременную в Донбассе в ближайшие 5-7 дней.