Офицер ЛНР Марочко: войска Украины планируют возобновить наступление на Сватово и Кременную в ближайшие 5-7 дней

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24 ноября 2022, 09:38

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Украинские войска намерены возобновить наступление на Сватово и Кременную, расположенные на территории Донбасса, в ближайшие 5-7 дней. На это, как передает ТАСС, указал офицер ЛНР Андрей Марочко.

«Вооруженные силы Украины планируют возобновить наступление на населенные пункты Сватово и Кременную в Луганской Народной Республике в ближайшие 5-7 дней, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что на сайте украинского лидера Владимира Зеленского появилась петиция, в которой содержится призыв переименовать Россию в Московию.