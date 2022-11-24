На сайте украинского президента Зеленского появилась петиция с призывом переименовать Россию в Московию

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24 ноября 2022, 09:24

Флаг России, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция, в которой содержится призыв переименовать Россию в Московию. Об этом информирует РИА Новости.

«На сайте Зеленского появилась петиция с призывом переименовать Россию в Московию», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Кроме того, авторы инициативы считают, что необходимо заменить термин «русский» на «московский».

Для того, чтобы Зеленский рассмотрел предложение, петицию должны подписать 25 тысяч человек.

Как сообщалось ранее в четверг, представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов предупредил, что потеря российского контроля над Запорожской атомной электростанцией поставила бы под угрозу безопасность города Мелитополя и левобережья Херсонской области.