Рогов: потеря контроля РФ над Запорожской АЭС поставила бы под угрозу безопасность Мелитополя и левобережья Херсонской области

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24 ноября 2022, 09:04 Источник: Telegram-канал ТАСС

Запорожская АЭС, Dmitry Grigoriev / globallookpress.com

Потеря контроля Российской Федерации над Запорожской атомной электростанцией поставила бы под угрозу безопасность города Мелитополя и левобережья Херсонской области. С соответствующим предупреждением, как передает ТАСС, выступил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Потеря Россией контроля над Запорожской АЭС поставит под угрозу безопасность Мелитополя и левобережной части Херсонской области, заявил нам председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Согласно точке зрения, высказанной Роговым, единственный действенный способ обеспечить безопасность ЗАЭС и всего левого берега Днепра заключается в том, чтобы отодвинуть линию боевого соприкосновения подальше от станции.

Как сообщалось ранее в четверг, постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что Москва ожидает, что мировое сообщество даст принципиальные оценки пыткам российских пленных украинскими боевиками.