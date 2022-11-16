Медведев, рассуждая о реакции Киева на ЧП в Польше, задался вопросом, как бы там оценили попадание украинской ракеты в Капитолий

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16 ноября 2022, 23:15 Источник: Telegram Дмитрия Медведева

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото с сайта Kremlin.ru

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию вокруг ЧП с падением ракеты в Польше. В своем телеграм-канале в среду он написал короткий пост, назвав его «Послесловие к истерике киевских вассалов».

По словам Медведева, ему в связи с этим не дает покоя один вопрос: «Если бы украинская зенитная ракета попала прямо в Капитолий – это была бы зрада или перемога?»

Ранее администрация США выступила с заявлением относительно ситуации с падением ракеты на территории Польши во вторник. Как следует из его содержания, вне зависимости от результатов расследования случившегося ответственность за инцидент будет возложена на Россию, которая в этот день предприняла массированный ракетный удар по объектам украинской энергетической инфраструктуры.