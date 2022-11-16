Белый дом: ответственность за инцидент в Польше лежит на России, вне зависимости от принадлежности упавшей ракеты

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16 ноября 2022, 21:08 Источник: Белый дом

Белый дом. Фото: Ron Sachs/globallook.com

Какими бы ни оказались результаты расследования инцидента с падением ракеты в Польше 15 ноября, ответственной за него является Россия. Об этом говорится в заявлении представителя Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон, распространенном в среду.

Как следует из заявления, США находится в тесном контакте с Польшей, расследующей обстоятельства инцидента.

«Тем не менее, какими бы ни были окончательные выводы, ясно, что стороной, в конечном счете ответственной за этот трагический инцидент, является Россия, которая выпустила шквал ракет по Украине, специально предназначенных для поражения гражданской инфраструктуры», - сказано в заявлении.

По мнению Уотсон, Украина «имела и имеет полное право защищать себя».

Ранее CNN сообщала, что украинские военные вскоре после падения ракеты информировали США, что в этом районе работала их ПВО.