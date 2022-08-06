Трамп: при президенте США Байдене ситуация на Украине будет только усугубляться

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6 августа 2022, 07:54

Бывший президент США Дональд Трамп, IMAGO/Kyle Mazza / globallookpress.com

При президенте Соединенных Штатов Джо Байдене ситуация на Украине будет только ухудшаться. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, высказал бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

«Дональд Трамп считает, что при Байдене ситуация на Украине будет только усугубляться», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Также Трамп возложил на действующую американскую администрацию ответственность за рекордную инфляцию в США, падение фондовых рынков и потерю энергетической независимости страны.

Ранее в субботу сообщалось, что посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал абсурдными попытки Штатов переложить на Россию ответственность за ситуацию с продовольствием в мире.