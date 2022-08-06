Посол Москвы Антонов назвал абсурдными попытки США переложить на Россию ответственность за ситуацию с продовольствием в мире

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6 августа 2022, 07:38

Посол России в США Анатолий Антонов, MFA Russia / globallookpress.com

Анатолий Антонов, посол Москвы в Соединенных Штатах, назвал абсурдными попытки этой страны переложить на Российскую Федерацию ответственность за ситуацию с продовольствием в мире. Об этом информирует ТАСС.

«Попытки Вашингтона переложить на РФ ответственность за ситуацию с продовольствием в мире являются абсурдными. Так посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал заявления руководителя Агентства США по международному развитию Саманты Пауэр», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, российский дипломат Дмитрий Полянский отметил, что Украина не готова к серьезным переговорам об урегулировании. По словам Полянского, условия, которые выдвигает киевская сторона, смешны.