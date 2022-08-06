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Российский дипломат Полянский: Украина не готова вести серьезные переговоры об урегулировании, выдвигаемые ею условия смешны

, 07:23

Российский дипломат Полянский: Украина не готова вести серьезные переговоры об урегулировании, выдвигаемые ею условия смешны
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, Lev Radin / globallookpress.com

Киевская сторона не готова вести серьезные переговоры об урегулировании, выдвигаемые ею условия смешны. Соответствующее заявление сделал российский дипломат Дмитрий Полянский, пишет Telegram-канал ТАСС.

«Украина не готова вести серьезные переговоры об урегулировании, выдвигаемые ею условия смешны, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в эфире подкаста The Dive», — указывается в публикации, размещенной в TG-канале.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что армия России и подразделения республик Донбасса с начала специальной операции на Украине уничтожили свыше 5 тысяч единиц бронетехники и РСЗО.

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