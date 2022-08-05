Армия России и войска республик Донбасса с начала спецоперации на Украине уничтожили свыше 5 тысяч единиц бронетехники и РСЗО

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5 августа 2022, 13:37

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Армия Российской Федерации и войска республик Донбасса с начала специальной операции на Украине ликвидировали свыше 5 тысяч единиц бронетехники и РСЗО. Соответствующую информацию, как передает РИА Новости, распространило министерство обороны РФ.

«Российские и союзные войска за время спецоперации на Украине уничтожили более 5 тысяч единиц бронетехники и реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщило в пятницу Минобороны России», — говорится в публикации, размещенной на сайте агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что бывший депутат Верховной Рады Илья Кива выступил с утверждением, согласно которому киевские власти собираются устроить террор и массовые казни русскоговорящего населения в городе Николаеве.