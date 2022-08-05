Бывший депутат Рады Кива: власти Украины планируют устроить террор и массовые казни русскоговорящего населения в Николаеве

Аргументы Недели → Политика 13+

5 августа 2022, 13:12

Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Власти Украины намерены устроить террор и массовые казни русскоговорящего населения на территории Николаева. С соответствующим утверждением выступил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

«Киевский режим планирует устроить террор и массовые казни русскоговорящего населения в Николаеве. В городе вводят комендантский час с 23:00 5 августа до 05:00 8 августа», — написал Кива.

По его словам, для осуществления террора «привлечены иностранные наемники и члены неофашистских организаций».

Как сообщалось ранее в пятницу, российский министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что американская сторона апеллирует к Уставу ООН с целью оправдания подрывных действий по созданию угроз для РФ с Украины.