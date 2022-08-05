Лавров: США апеллируют к Уставу ООН с целью оправдания своих подрывных действий по созданию угроз для России с Украины

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5 августа 2022, 09:37

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Вашингтон апеллирует к Уставу Организации Объединенных Наций с целью оправдания своих подрывных действий по созданию угроз для России с Украины. На это, как передает ТАСС, указал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«США апеллируют к Уставу ООН, чтобы оправдать подрывные действия по созданию угроз для России с территории Украины. Об этом заявил в пятницу журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров», — говорится в публикации, размещенной на сайте информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, Лавров отметил, что Москва готова обсуждать с американской стороной тему обмена заключенными, но в рамках механизма, согласованного президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом.