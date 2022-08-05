Лавров: Россия готова обсуждать с США тему обмена заключенными, но в рамках согласованного Путиным и Байденом механизма

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5 августа 2022, 09:22

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Москва готова обсуждать с Вашингтоном тему обмена заключенными, но в рамках механизма, согласованного российским лидером Владимиром Путиным и американским президентом Джо Байденом. На это, как передает ТАСС, указал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Россия готова обсуждать с США тему обмена заключенными, но в рамках согласованного Владимиром Путиным и Джо Байденом механизма, заявил Сергей Лавров», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее в пятницу, Лавров сделал заявление о том, что не увидел желания американского госсекретаря Энтони Блинкена поговорить с ним в Камбодже.