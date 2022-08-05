Глава МИД России Лавров заявил, что не увидел желания американского госсекретаря Блинкена поговорить с ним в Камбодже

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5 августа 2022, 09:06

Глава Госдепа США Энтони Блинкен, Lev Radin / globallookpress.com

Руководитель российского министерства иностранных дел Сергей Лавров сделал заявление о том, что не увидел желания государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена поговорить с ним в Камбодже. Об этом информирует РИА Новости.

«Лавров заявил, что не увидел желания Блинкена поговорить с ним в Камбодже», — указывается в публикации, которая появилась на сайте отечественного агентства.

В четверг Сергей Лавров, ставший участником форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, в беседе с представителями СМИ сообщил, что пока не пересекался на полях данного мероприятия с Энтони Блинкеном.