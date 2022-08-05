Глава МИД России Лавров заявил, что не увидел желания американского госсекретаря Блинкена поговорить с ним в Камбодже

Руководитель российского министерства иностранных дел Сергей Лавров сделал заявление о том, что не увидел желания государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена поговорить с ним в Камбодже. Об этом информирует РИА Новости.
«Лавров заявил, что не увидел желания Блинкена поговорить с ним в Камбодже», — указывается в публикации, которая появилась на сайте отечественного агентства.
В четверг Сергей Лавров, ставший участником форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, в беседе с представителями СМИ сообщил, что пока не пересекался на полях данного мероприятия с Энтони Блинкеном.