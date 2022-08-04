Лавров сообщил, что не пересекался с госсекретарем США Блинкеном на полях форума АСЕАН в Камбодже

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4 августа 2022, 17:15 Источник: РИА Новости

Сергей Лавров и Энтони Блинкен, MFA Russia/globallook.com

Глава российского МИД Сергей Лавров, который принимает участие в форуме АСЕАН в Камбодже, сообщил в четверг, что пока не пересекался на его полях с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Не знаю, ничего не пересекалось сегодня. По программе работали», - ответил российский министр журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, в минувшую пятницу впервые после начала спецоперации Сергей Лавров и Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг Украины и обмен заключенными.