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Лавров предложил Блинкену в вопросе обмена заключенными вернуться к режиму «тихой дипломатии»

, 20:49 Источник: РИА Новости

Лавров предложил Блинкену в вопросе обмена заключенными вернуться к режиму «тихой дипломатии»
Энтони Блинкен и Сергей Лавров. Архивное фото: MFA Russia/globallook.com

Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе разговора со своим американским коллегой Энтони Блинкеном в пятницу  заявил, что все цели спецоперации в Украине будут выполнены, и призвал при обсуждении обмена заключенными вернуться к «тихой дипломатии» - без спекуляций и вбросов. Об этом говорится в заявлении МИД России, распространенном по итогам беседы.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили текущую ситуацию на Украине. Министр изложил российские принципиальные подходы в свете проводимой специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, подчеркнув, что ее цели и задачи будут полностью выполнены», - говорится в заявлении.

Что касается второго обсуждаемого вопроса — обмена заключенными, — здесь российская сторона «настоятельно» предложила вернуться к профессиональному диалогу в режиме «тихой дипломатии», «без спекулятивных информационных вбросов», сообщил МИД. 

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