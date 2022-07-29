Москалькова выразила надежду, что переговоры об обмене Бута закончатся его возвращением домой

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29 июля 2022, 19:21 Источник: Telegram

Виктор Бут. Фото: Telegram.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила надежду, что переговоры между РФ И США об обмене Виктора Бута закончатся возвращением россиянина домой. Об этом она написала в пятницу в своем телеграм-канале.

Омбудсмен напомнила, что Бут уже больше десяти лет находится в тюрьме в США. Она считает приговор, вынесенный российскому гражданину, «неправосудным», имеющим политическую направленность.

«Неоднократно направляла обращения к американской стороне по гуманитарным вопросам, связанным с необходимостью его освобождения и депортации на Родину. Как известно, в настоящее время компетентные органы России и США ведут переговоры. Надеюсь, что они закончатся возвращением Виктора домой», - написала Москалькова.

Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что переговоры об обмене Бута на американских граждан Бриттни Грайнер и Пола Уилана ведутся компетентными ведомствами, но «конкретный результат пока не достигнут».