Захарова о переговорах по обмену Бута на Грайнер и Уилана: «Конкретный результат пока не достигнут»

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28 июля 2022, 13:51

Мария Захарова, МИД России, Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press

Спикер Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова рассказала о ходе переговоров компетентных ведомств по вопросу обмена заключёнными между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщает в четверг, 28 июля, RT.

Журналисты получили от официального представителя МИД комментарий по поводу заявления Вашингтона о возможном обмене находящегося в тюрьме США россиянина Виктора Бута на американских граждан Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

Дипломат отметила, что в своё время президенты России и США обсуждали вопрос взаимного обмена россиян и американцев, которые отбывают наказание на территории двух стран. Лидеры стран давали поручения соответствующим уполномоченным структурам осуществлять переговоры.

«Они ведутся компетентными ведомствами. Конкретный результат пока не достигнут», − отметила журналистам представитель МИД.

По мнению Захаровой, Кремль исходит из того, что в рамках переговоров должны учитываться интересы обеих сторон.

Ранее сегодня российский дипломат отметила в своём телеграмм-канале, что украинский президент Владимир Зеленский надоел мировой аудитории, поэтому западные средства массовой информации раскручивают его супругу Елену.