Спикер Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова рассказала о ходе переговоров компетентных ведомств по вопросу обмена заключёнными между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщает в четверг, 28 июля, RT.
Журналисты получили от официального представителя МИД комментарий по поводу заявления Вашингтона о возможном обмене находящегося в тюрьме США россиянина Виктора Бута на американских граждан Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
Дипломат отметила, что в своё время президенты России и США обсуждали вопрос взаимного обмена россиян и американцев, которые отбывают наказание на территории двух стран. Лидеры стран давали поручения соответствующим уполномоченным структурам осуществлять переговоры.
«Они ведутся компетентными ведомствами. Конкретный результат пока не достигнут», − отметила журналистам представитель МИД.
По мнению Захаровой, Кремль исходит из того, что в рамках переговоров должны учитываться интересы обеих сторон.
Ранее сегодня российский дипломат отметила в своём телеграмм-канале, что украинский президент Владимир Зеленский надоел мировой аудитории, поэтому западные средства массовой информации раскручивают его супругу Елену.