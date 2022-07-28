Спикер МИД России Захарова: Зеленский надоел мировой аудитории, поэтому западные СМИ раскручивают его жену

Украинский президент Владимир Зеленский надоел мировой аудитории, поэтому западные средства массовой информации раскручивают его супругу Елену. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Вы заметили, как западные медиа раскручивают жену Зеленского? Визит в США, обложки журналов, фотосессии в бункере. Даже интервью президент Украины теперь дает на фоне жены», — написала Захарова.
По словам спикера дипломатического ведомства, «причина банальна — Зеленский надоел, его больше мировая аудитория не воспринимает, им обкормили».
Как сообщалось ранее в четверг, российский генеральный прокурор Игорь Краснов указал на то, что оружие, поставляемое киевской стороне Западом, начало появляться на черном рынке.