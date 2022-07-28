Оружие, поставляемое киевской стороне Западом, начало появляться на черном рынке. На это, как передает РИА Новости, указал генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов.
«Образцы западного оружия, поставляемого на Украину, стали появляться в том числе на черном рынке, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов на рабочей встрече с генпрокурором Киргизии Курманкулом Зулушевым», — говорится в публикации, появившейся на сайте отечественного информационного агентства.
Как сообщалось ранее в четверг, издание Politico высказало точку зрения о том, что Украина лишилась «своего лучшего друга» в лице руководителя правительства Великобритании Бориса Джонсона.