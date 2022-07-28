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Российский генпрокурор Краснов: оружие, поставляемое на Украину Западом, начало появляться на черном рынке

, 08:51

Российский генпрокурор Краснов: оружие, поставляемое на Украину Западом, начало появляться на черном рынке
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Оружие, поставляемое киевской стороне Западом, начало появляться на черном рынке. На это, как передает РИА Новости, указал генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов. 

«Образцы западного оружия, поставляемого на Украину, стали появляться в том числе на черном рынке, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов на рабочей встрече с генпрокурором Киргизии Курманкулом Зулушевым», — говорится в публикации, появившейся на сайте отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в четверг, издание Politico высказало точку зрения о том, что Украина лишилась «своего лучшего друга» в лице руководителя правительства Великобритании Бориса Джонсона.

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