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28 июля 2022, 08:04

Британский политик Борис Джонсон, Martyn Wheatley / Parsons Media / globallookpress.com

Украина лишилась «своего лучшего друга» в лице руководителя британского правительства Бориса Джонсона. Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, высказало издание Politico.

«Украина лишилась "своего лучшего друга" в лице премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, пишет европейское издание Politico», — говорится в публикации, размещенной на сайте российского информационного агентства.

Предполагается, что заявление Джонсона о собственной отставке обескуражило его союзников в Киеве. Украинские власти опасаются, что Лондон не сохранит «тесные узы дружбы» с бывшей советской республикой.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, британский парламентарий Cтюарт Макдональд спрогнозировал, что Борис Джонсон не станет новым генеральным секретарем Североатлантического альянса.