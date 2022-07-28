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28 июля 2022, 07:29

Украинский военный с американским ПТРК Javelin, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Соединенные Штаты, накачивающие Украину оружием, повторяют свою ошибку 20-летней давности, которую они допустили в Афганистане. На это, как передает РИА Новости, указало издание The Global Times.

«США повторяют на Украине свою ошибку 20-летней давности, допущенную в Афганистане, пишет китайское издание The Global Times», — говорится в публикации, размещенной на сайте российского информационного агентства.

Накачивая киевскую сторону вооружениями, Вашингтон полагает, что повторяет афганский «успех», отмечается в материале The Global Times. Однако, как напоминает издание, итогом 20-летней оккупации силами США Афганистана стало то, что американские войска пришлось вывести из страны, бросив недавних союзников.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон разрушает все государства, которые угрожают его политическим интересам.