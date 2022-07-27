Глава МИД России Лавров: США разрушают все страны, которые угрожают их политическим интересам

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27 июля 2022, 14:12

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты разрушают все государства, которые угрожают политическим интересам американской стороны. На это, как передает ТАСС, указал руководитель министерства иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед представителями аккредитованного в Аддис-Абебе дипломатического корпуса.

По словам Лаврова, процитированного информационным агентством, Вашингтон подвергает разрушению все страны, угрожающие его политическим интересам. Это произошло в результате военных операций в Югославии, Ираке, Ливии и Сирии, отметил глава МИД.

Как сообщалось ранее сегодня, спикер российского дипломатического ведомства Мария Захарова высказала мнение о том, что попытки Запада изолировать Москву ставят его в глупое положение и заводят в тупик.