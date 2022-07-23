Орбан: мир на Украине будет достигнут только с помощью российско-американских переговоров

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23 июля 2022, 14:10 Источник: РИА Новости

Премьер Венгрии Орбан, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что только после переговор РФ с Соединенными Штатами может быть установлен мир на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Орбан в своём обращении подчеркнул, что ждать мирных переговоров России и Украины не стоит. Мир на Украине будет достигнут тогда, когда состоятся переговоры между США и Россией, причём Европа стать посредником в этом разговоре не сможет — шанс упущен ещё в 2014 году, во времена заключения минских соглашений «с гарантиями Франции и Германии». Именно тогда Европе не удалось обеспечить выполнение этих соглашений, «русские больше не хотят с нами (европейцам — ред.) вести переговоры». Вновь, после Второй мировой войны, Европа не имеет голоса в важных вопросах безопасности, подытожил премьер-министр Венгрии.

«Россия хочет гарантий безопасности, поэтому закончить войну могут только переговоры России и США. Пока не будет российско-американских переговоров, не будет и мира», — заявил Орбан.

Ранее Орбан предполагал, что с большой вероятностью события на Украине положат конец господству Запада.