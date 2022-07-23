Премьер Венгрии Орбан: вполне возможно, что события на Украине положат конец господству Запада

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23 июля 2022, 12:43

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Europa Press/E. Parra. Pool / globallookpress.com

Вполне вероятно, что события на Украине положат конец господству Запада. Такой вариант развития событий, как передает РИА Новости, допустил руководитель венгерского правительства Виктор Орбан.

«Орбан: вполне возможно, что события на Украине положат конец западному господству, а в дверь постучится многополярный миропорядок», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Также премьер отметил, что введенные против России санкции не пошатнули ее, а Европа потеряла уже четыре правительства и пребывает в экономическом и политическом кризисе.

Москва с 24 февраля проводит специальную операцию на украинской территории. Ранее в субботу сообщалось, что глава немецкого МИД Анналена Бербок признала трудности с круговыми поставками танков Киеву.