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Премьер Венгрии Орбан: вполне возможно, что события на Украине положат конец господству Запада

, 12:43

Премьер Венгрии Орбан: вполне возможно, что события на Украине положат конец господству Запада
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Europa Press/E. Parra. Pool / globallookpress.com

Вполне вероятно, что события на Украине положат конец господству Запада. Такой вариант развития событий, как передает РИА Новости, допустил руководитель венгерского правительства Виктор Орбан.

«Орбан: вполне возможно, что события на Украине положат конец западному господству, а в дверь постучится многополярный миропорядок», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Также премьер отметил, что введенные против России санкции не пошатнули ее, а Европа потеряла уже четыре правительства и пребывает в экономическом и политическом кризисе.

Москва с 24 февраля проводит специальную операцию на украинской территории. Ранее в субботу сообщалось, что глава немецкого МИД Анналена Бербок признала трудности с круговыми поставками танков Киеву.

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Премьер-министр Венгрии: Стратегия Запада подобна машине со спущенными шинами на всех четырех колесах

Европа с введением пакетов антироссийских санкций столкнулась с резким повышением цен, экономическими и политическими проблемами, за последний месяц правительства четырех европейских стран — Болгарии, Великобритании, Италии и Эстонии — ушли в отставку. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время своего выступления в городе Бэиле-Тушнад.

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