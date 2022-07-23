Бербок признала трудности с круговыми поставками танков Украине, о которых Германия договаривалась с Польшей

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23 июля 2022, 12:28

Глава МИД Германии Анналена Бербок, Christophe Gateau / globallookpress.com

Руководитель немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок признала трудности с круговыми поставками танков киевской стороне, о которых Берлин договаривался с Варшавой. Об этом информирует РИА Новости.

«Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок признала трудности с круговыми поставками танков Украине, о чем ФРГ ранее договаривалась с Польшей», — указывается в публикации, размещенной на сайте российского агентства.

По словам Бербок, круговые поставки бронемашин «функционируют, по всей видимости, не так, как планировалось».

Ранее в субботу сообщалось, что член Совета Федерации Ольга Ковитиди высказала мнение, согласно которому отказ Вашингтона поставить Киеву снаряды дальностью 300 километров для систем HIMARS должен отрезвить определенные «горячие головы» на Украине.