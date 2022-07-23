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Ольга Ковитиди: отказ США поставить ракеты дальностью 300 км для HIMARS должен отрезвить определенные «горячие головы» на Украине

, 12:07 Источник: РИА Новости

Ольга Ковитиди: отказ США поставить ракеты дальностью 300 км для HIMARS должен отрезвить определенные «горячие головы» на Украине
РСЗО HIMARS, AFLO / globallookpress.com

Отказ Соединенных Штатов поставить киевской стороне ракеты дальностью 300 километров для реактивных систем залпового огня HIMARS должен отрезвить определенные «горячие головы» на Украине. Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, озвучила представитель Совета Федерации Ольга Ковитиди.

«Заявление Салливана должно отрезвить определенные "горячие головы" на Украине. Похоже, США больше не хочется изображать "супер-героев", бесстрашно играющих в "русскую рулетку"», — отметила Ковитиди, ставшая собеседницей информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, советник американского президента Джейк Салливан указал на то, что Вашингтон не готов предоставить Киеву снаряды ATACMS большой дальности для систем HIMARS.

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