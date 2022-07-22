В Киеве раскрыли нелегальную продажу гуманитарной помощи в виде снаряжения на сумму около 200 тысяч долларов

Аргументы Недели → Политика 13+

22 июля 2022, 13:11 Источник: РИА "Новости"

оружие, https://unsplash.com/photos/4tGZa72ueYQ

В пятницу стало известно, что Киевская городская прокуратура выявила незаконную продажу гумпомощи в виде военной амуниции Нацгвардии Украины на сумму, которая превышает двести тысяч долларов.

Согласно последней информации, были разоблачены двое предпринимателей, которые создали схему продажи гуманитарной помощи для украинских военных.

В рамках следственных действий была изъята нереализованная военная амуниция, а также 120 тысяч патронов к огнестрельному оружию, которые не были зарегистрированы. Рыночная стоимость снаряжения достигает 8 миллионов гривен (примерно 217 тысяч долларов).